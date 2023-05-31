В «Оренбурге» высказались о будущем Лички

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин высказался о будущем главного тренера команды Марцела Лички.

Ранее Личка сообщил, что в следующем сезоне он продолжит свою работу в «Оренбурге», несмотря на слухи, связывающие его с «Динамо».

«Могут ли переманить Личку? Не знаю, я никогда не гадаю. Зачем нам с ним разговаривать сейчас по поводу будущего сезона? Мы в марте заключили контракт, вот и всё», — приводит слова Еремякина «РБ Спорт».

После 29 туров РПЛ «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 43 очка. Свой следующий матч команда Лички проведёт 3 июня против «Динамо». Начало — в 17:00 по московскому времени.