Агент Лички: «Надеемся, что в ближайшее время сможем увидеть Марцела в «Динамо»

Сергей Новиков, агент главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички, рассказал о переговорах с «Динамо».

Агент подтвердил, что в настоящий момент стороны ведут переговоры о переходе чешского специалиста в московский клуб. По словам Новикова, «Динамо» необходимо будет выплатить «Оренбургу» компенсацию, так как недавно Личка переподписал свой контракт с южноуральским клубом.

«Надеемся, что в ближайшее время сможем увидеть Марцела в «Динамо». Компенсация? В конце года Личка переподписал контракт с «Оренбургом», понимая, что клуб должен получить компенсацию в случае предложения. Очень порядочный ход со стороны тренера», — цитирует Новикова «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне «Оренбург» под руководством Лички занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков в 30 турах. Динамовцы же с 45 баллами в своём активе стали девятыми.