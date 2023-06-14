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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Лички: «Надеемся, что в ближайшее время сможем увидеть Марцела в «Динамо»

14 Июня 2023 • 10:48 Комментировать
Оренбург
3:0
Динамо Москва
окончен

Сергей Новиков, агент главного тренера «Оренбурга» Марцела Лички, рассказал о переговорах с «Динамо».

Агент подтвердил, что в настоящий момент стороны ведут переговоры о переходе чешского специалиста в московский клуб. По словам Новикова, «Динамо» необходимо будет выплатить «Оренбургу» компенсацию, так как недавно Личка переподписал свой контракт с южноуральским клубом.

«Надеемся, что в ближайшее время сможем увидеть Марцела в «Динамо». Компенсация? В конце года Личка переподписал контракт с «Оренбургом», понимая, что клуб должен получить компенсацию в случае предложения. Очень порядочный ход со стороны тренера», — цитирует Новикова «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне «Оренбург» под руководством Лички занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков в 30 турах. Динамовцы же с 45 баллами в своём активе стали девятыми.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Новиков Оренбург Марцел Личка
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