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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Личка назвал лучшего игрока и лучших тренеров чемпионата России

31 Мая 2023 • 15:08 Комментировать
Оренбург
...
Динамо Москва
03.06 17:00

Наставник «Оренбурга» Марцел Личка назвал лучшего игрока и тренеров текущего розыгрыша чемпионата России.

Среди футболистов чешский специалист выделил нападающего «Зенита» Малкома, а из тренеров Личка отметил Сергея Семака («Зенит»), Валерия Карпина («Ростов»), а также Гильермо Абаскаля («Спартак»).   

«Лучший игрок — кто-то из «Зенита». Например, Малком, который много забивает. По тренеру тяжело сказать. Понятно, что Сергей Семак пять раз взял чемпионство, он держит раздевалку. Хорошая работа Абаскаля, в первом круге вообще отлично. Карпин тоже — игроки молодые», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Напомним, что чемпионом России досрочно стал «Зенит», набравший 67 очков в 29 турах. Вторым сейчас идёт ЦСКА, а третью строчку занимает «Спартак», отстающий от «армейцев» на один балл. До конца сезона командам осталось провести по одной игре.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сергей Семак Оренбург Марцел Личка Гильермо Абаскаль Малком Филипе
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