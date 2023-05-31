Личка назвал лучшего игрока и лучших тренеров чемпионата России

Наставник «Оренбурга» Марцел Личка назвал лучшего игрока и тренеров текущего розыгрыша чемпионата России.

Среди футболистов чешский специалист выделил нападающего «Зенита» Малкома, а из тренеров Личка отметил Сергея Семака («Зенит»), Валерия Карпина («Ростов»), а также Гильермо Абаскаля («Спартак»).

«Лучший игрок — кто-то из «Зенита». Например, Малком, который много забивает. По тренеру тяжело сказать. Понятно, что Сергей Семак пять раз взял чемпионство, он держит раздевалку. Хорошая работа Абаскаля, в первом круге вообще отлично. Карпин тоже — игроки молодые», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

Напомним, что чемпионом России досрочно стал «Зенит», набравший 67 очков в 29 турах. Вторым сейчас идёт ЦСКА, а третью строчку занимает «Спартак», отстающий от «армейцев» на один балл. До конца сезона командам осталось провести по одной игре.