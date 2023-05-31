Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов подписал новый трудовой договор с «бело-голыми». Об этом сообщает официальный телеграм-канал столичного клуба. Контракт между сторонами был продлен на один год с возможностью дальнейшего продления еще на один сезон.

«Работаем дальше, Федя», — написала пресс-служба «бело-голубых».

В нынешнем сезоне 33-летний Смолов забил 12 мячей и стал автором 6 результативных передач в 31 матче во всех турнирах.

После 29 туров «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 45 очков.

В заключительном туре РПЛ «Динамо» встретится с «Оренбургом». Матч пройдет 3 июня.