Семья Захаряна больше не против перехода футболиста в турецкий клуб

Семья полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна больше не возражает против перехода 20-летнего футболиста в турецкий клуб. Об этом сообщает Gezen Dokuz.

Напомним, что минувшей зимой интерес к молодому россиянину проявлял «Галатасарай», однако сторонам так и не удалось договориться о сделке, так как семья футболиста была против его перехода в чемпионат Турции.

В прошедшем сезоне Захарян провёл за «Динамо» 37 матчей, в которых забил пять голов и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.

Отметим, что прошлым летом Захарян был близок к переходу в лондонский «Челси», однако трансфер сорвался из-за технических сложностей, которые были связаны с переводом денег.