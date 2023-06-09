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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семья Захаряна больше не против перехода футболиста в турецкий клуб

09 Июня 2023 • 10:27 Комментировать
Оренбург
3:0
Динамо Москва
окончен

Семья полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна больше не возражает против перехода 20-летнего футболиста в турецкий клуб. Об этом сообщает Gezen Dokuz.

Напомним, что минувшей зимой интерес к молодому россиянину проявлял «Галатасарай», однако сторонам так и не удалось договориться о сделке, так как семья футболиста была против его перехода в чемпионат Турции.

В прошедшем сезоне Захарян провёл за «Динамо» 37 матчей, в которых забил пять голов и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.

Отметим, что прошлым летом Захарян был близок к переходу в лондонский «Челси», однако трансфер сорвался из-за технических сложностей, которые были связаны с переводом денег.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Арсен Захарян
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