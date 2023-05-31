Бывший нападающий сборной России Андрей Канчельскис отреагировал на продление контракта между Фёдором Смоловым и московским «Динамо». Канчельскис дал эксклюзивный комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

- На ваш взгляд такой шаг - верное решение руководства «бело-голубых»?

- Думаю, да. Смолов провёл неплохой сезон, несмотря на смазанную концовку. Если видно, что нападающий готов играть, почему нет?

- Не думаете, что при таком раскладе у Тюкавина станет меньше игровой практики?

- Почему бы не создать конкуренцию? Всё возможно, Тюкавину надо стараться всеми силами отвоевать у Смолова место. Константину есть к чему стремиться. В текущей ситуации без еврокубков и матчей сборных это можно сделать. Там же ещё не появилась ясность с тренером?

- Пока нет.

- Вот, может прийти тренер со своим видением и будет ставить Тюкавина. Смолов - опытный игрок, может передавать навыки молодым игрокам.