Гаджиев: «Личка провёл хороший сезон в «Оренбурге» — это основной критерий его приглашения в «Динамо»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал новость о том, что наставник «Оренбурга» Марцел Личка в ближайшее время подпишет контракт с московским «Динамо».

Гаджиев отметил, что Личка провёл хорошую работу в «Оренбурге», благодаря чему он и получил приглашение в «Динамо».

«Не знаю, подходит ли Личка «Динамо». Он хорошо работал в «Оренбурге». Даже после поражения от «Зенита» 0:8, когда казалось команда посыплется, Марцел довольно быстро привёл «Оренбург» в порядок», — приводит слова Гаджиева «РБ Спорт».

По итогам минувшего розыгрыша РПЛ «Оренбург» занял седьмое место в турнирной таблице, набрав 46 очков в 30 матчах.