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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин: «В «Динамо» надо пригласить российского тренера, с иностранцами как-то не ладится»

09 Июня 2023 • 16:30 Комментировать
Оренбург
3:0
Динамо Москва
окончен

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин выразил мнение, что руководству «Динамо» стоит пригласит российского наставника на вакантную должность.

Напомним, в концовке минувшего розыгрыша РПЛ в отставку с поста главного тренера «бело-голубых» был отправлен сербский специалист Славиша Йоканович.

«В «Динамо» надо пригласить российского тренера, с иностранцами как-то не ладится. У нас хорошая тренерская школа! Все последние чемпионства связаны с именами российских специалистов», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

По итогам прошедшего сезона динамовцы заняли девятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков в 30 проведённых матчах. Отметим, что в прошлом году «бело-голубые» стали третьими и смогли выйти в финал Кубка России.   

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Юрий Сёмин
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