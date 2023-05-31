В «Оренбурге» высказались о предложениях по действующим игрокам

Президент южноуральского футбольного клуба «Оренбург» Василий Еремякин заявил, что до сих пор в его клуб не пришло ни одного предложения по действующим игрокам.

«У нас все спокойно, не верьте слухам, домыслам. Никаких предложений ни по кому нет. Будет тело — будет и дело», - заявил Еремякин «РБ Спорт».

Напомним, что оренбуржцы неплохо провели сезон под руководством чешского специалиста Марцела Лички. На данный момент южноуральцы идут на восьмом месте в турнирной таблице, однако если обыграют в следующем туре московское «Динамо» дома, то займут и седьмую строчку.

Ранее Еремякин высказался о будущем главного тренера команды.