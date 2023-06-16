В «Оренбурге» заявили, что этим летом клуб больше не будет продавать своих футболистов

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что клуб больше не намерен продавать футболистов нынешним летом.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка близок к подписанию контракта с московским «Динамо». Также была информация, что клуб могут покинуть аргентинский полузащитник Лукас Вера и его соотечественник, нападающий Брайан Мансилья.

По словам Андреева, в следующем сезоне «Оренбург» намерен хорошо выступить, поэтому не собирается расставаться со своими лидерами.

«Перейдут ли Мансилья или Вера вслед за Личкой? Больше не будет трансферов из «Оренбурга». Переход Эктова, Сычевой зимой, и условно Марцел если в этой ситуации уйдёт — вот и всё, все трансферы. Нам деньги не нужны, чтобы продавать футболистов», — приводит слова Андреева «Спорт-Экспресс».

Минувший сезон «Оренбург» завершил на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков в 30 проведённых матчах.