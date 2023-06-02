Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» назвал лучших игроков и тренеров сезона в Российской премьер-лиге.
- Топ-5 лучших футболистов сезона в РПЛ по версии Сергея Балахнина?
- Иван Обляков, Малком Филипе, Квинси Промес, Вильмар Барриос и Клаудиньо.
- Топ-4 лучших тренера сезона в РПЛ?
- Сергей Семак, Владимир Федотов, Валерий Карпин и Гильермо Абаскаль.
- Топ-3 команды, которые превзошли ожидания?
- Трёх не наберу, выделю только «Оренбург».
Напомним, перед завершающим туром РПЛ дончане располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице, оренбуржцы занимают восьмую строчку в высшей российской лиге.
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