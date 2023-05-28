Смолов: «Я буду рад, если Николич возглавит «Динамо»

Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов высказался о возможном назначении сербского тренера Марко Николича на пост наставника «бело-голубых». Последним местом работы 43-летнего наставника был «Локомотив».

«Конечно, я буду рад, если Николич возглавит «Динамо». Марко классный и специалист, и человек. Пока еще официально не объявили, но будем ждать», —заявил Смолов на видео, опубликованном в телеграм-канале «Панк инсайд».

Напомним, ранее «Динамо» уволило Славишу Йокановича с должности главного тренера команды. На данный момент исполняющим обязанности наставника «бело-голубых» является Павел Алпатов.