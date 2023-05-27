Личка поделился ожиданиями от матча против «Динамо»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской премьер-лиги против московского «Динамо».

Чешский специалист отметил, что его команда хочет одержать победу над столичным клубом.

«Сейчас у нас 43 очка, мы хотим набрать 46, чтобы показать лучший результат в истории клуба, а если поднимемся на седьмое место, то будет супер», - приводит слова Лички «Матч ТВ».

«Оренбург» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице, отставая от «Динамо» на два балла, но при этом «бело-голубые» завтра, 28 мая, проведут матч против «Локомотива» на своём поле.