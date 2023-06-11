Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кафанов: «Шунин играл качественно»

11 Июня 2023 • 14:28 Комментировать
Оренбург
3:0
Динамо Москва
окончен

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов подвёл итоги сезона для голкипера столичного «Динамо» Антона Шунина.

«Не могу сказать, что Антон провел неудачный сезон. У него грубых ошибок меньше, чем у многих других вратарей. Шунин играл качественно. Другое дело, что в этом сезоне линия обороны «Динамо» действовала безобразно, на мой взгляд», — заявил специалист в интервью «Спорт-Экспрессу».

Кафанов также рассказал, что Шунин нервничает из-за частых ошибок защитников, что подчёркивает отношение голкипера к клубу. Отдельно тренер отметил, что Антон решил проблему с прямыми ударами со штрафных.

Напомним, что в прошедшем сезоне Антон Шунин провёл 26 матчей в рамках всех турниров, пропустив 36 голов. «Динамо» завершил розыгрыш Премьер-лиги лишь на девятой строчке.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Виталий Кафанов Антон Шунин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Июня
15:24 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов оценил игру «Динамо» и «Локомотива» в сезоне РПЛ
15:17 · Кубок России
Гаджиев сравнил суперфинал Кубка России с финалом Лиги чемпионов
15:09 · Россия. Премьер-лига
Заварзин: «Время покажет, где окажется Евсеев»
14:57 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Решение по Мойзесу всё ещё не принято»
14:56 · Кубок России
Каштанов: «Я думаю, что ЦСКА выиграет Кубок России»
14:53 · Россия. Премьер-лига
​ФИФА обязала «Вест Хэм» рассчитаться с ЦСКА по Влашичу
14:41 · Кубок России
Ловчев: «Если бы я сейчас тренировал одну из команд РПЛ, просто запретил бы вратарям устраивать розыгрыши мяча у своих ворот»
14:28 · Россия. Премьер-лига
Кафанов: «Шунин играл качественно»
14:18 · Кубок России
Ловчев: «Не думаю, что FanID отпугнёт болельщиков от просмотра суперфинала Кубка России»
14:04 · Россия. Премьер-лига
Агент Бонгонды отреагировал на слухи об интересе «Спартака» эксклюзив
14:00 · Кубок России
Ловчев рассказал, что ему не нравится в регламенте Кубка России
13:58 · Россия. Премьер-лига
Кафанов высказался о вратарской линии «Зенита»
13:42 · Кубок России
Ловчев рассказал, за счёт чего «Краснодар» может обыграть ЦСКА в Кубке России
13:22 · Кубок России
Ловчев считает, что ЦСКА обыграет «Краснодар» в суперфинале Кубка России
13:21 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов: «Солидарен с тем, что Федотов стал лучшим тренером РПЛ»
Все новости
Рекомендуем