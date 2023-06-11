Кафанов: «Шунин играл качественно»

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов подвёл итоги сезона для голкипера столичного «Динамо» Антона Шунина.

«Не могу сказать, что Антон провел неудачный сезон. У него грубых ошибок меньше, чем у многих других вратарей. Шунин играл качественно. Другое дело, что в этом сезоне линия обороны «Динамо» действовала безобразно, на мой взгляд», — заявил специалист в интервью «Спорт-Экспрессу».

Кафанов также рассказал, что Шунин нервничает из-за частых ошибок защитников, что подчёркивает отношение голкипера к клубу. Отдельно тренер отметил, что Антон решил проблему с прямыми ударами со штрафных.

Напомним, что в прошедшем сезоне Антон Шунин провёл 26 матчей в рамках всех турниров, пропустив 36 голов. «Динамо» завершил розыгрыш Премьер-лиги лишь на девятой строчке.