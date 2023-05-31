Вера: «В этом сезоне я сделал всё, что планировал»

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера доволен прошедшим сезоном. Напомним, что аргентинец пополнил ряды южноуральцев прошлым летом, перебравшись в Россию из аргентинского «

«За сезон я сделал всё, что планировал. Когда я приехал сюда, старался не смотреть назад, а после узнал новый клуб и воспользовался шансом. И получилось вроде неплохо – прекрасный опыт», - признался игрок порталу Metaratings.

Напомним, что «Оренбург» перед 30-м туром чемпионата России расположился на восьмом месте, Вера в текущем сезоне оформил за свою команду один гол и шесть голевых передач.

Ранее Вера сравнил уровень жизни в России и Аргентине и оценил Оренбург – областной центр на юге Урала, в котором он живёт уже практически год своей жизни.