Каряка: «Слуцкий в «Динамо»? У меня другая информация»

Бывший игрок «Динамо» Андрей Каряка отреагировал на информацию о том, что бывший тренер ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий может возглавить «бело-голубых».

Ранее сообщалось, что 52-летний специалист находится в списке тренеров, которых рассматривает руководство «Динамо» на должность нового наставника команды.

«Какой смысл комментировать слухи о том, что в «Динамо» может прийти Слуцкий. А у меня другая информация. Возможно, вы скоро её узнаете, но может быть, это тоже слухи», — приводит слова Каряки Metaratings.

Напомним, что после поражения «Динамо» в матче 27-го тура РПЛ от «Ахмата» (0:3) в отставку с поста главного тренера «бело-голубых» был отправлен сербский специалист Славиша Йоканович. В настоящий момент обязанности главного тренера команды исполняет Павел Алпатов.