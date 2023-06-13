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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Личка — не Абаскаль, который пришёл в «Спартак» никем»

13 Июня 2023 • 15:41 Комментировать
Оренбург
3:0
Динамо Москва
окончен

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал информацию о том, что главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка в ближайшее время станет новым наставником «Динамо».

Эксперт считает, что чешский специалист заслужил получить приглашение в такой клуб, как «Динамо». Мостовой отметил, что в отличии от главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля, Личка уже доказал своё право на работу в топ-клубе.

«Для Лички приглашение в «Динамо» — шикарный вариант. Он — не Абаскаль, который пришёл в «Спартак» никем. Марцел доказал, что достоин работать в топ-клубе РПЛ, он уже не первый год в российском футболе, он сделал из «Оренбурга» команду, которая смогла занять место в первой части таблицы», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Напомним, по итогам минувшего розыгрыша чемпионата России «Оренбург» занял седьмое место в турнирной таблице, набрав 46 очков в 30 матчах. Личка работает в этом клубе с 2020 года и уже успел пройти с командой путь от Первой лиги до РПЛ.  

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Александр Мостовой Оренбург Марцел Личка Гильермо Абаскаль
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