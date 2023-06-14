Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В «Оренбурге» допустили, что Личка может остаться в клубе

14 Июня 2023 • 10:32 Комментировать
Оренбург
3:0
Динамо Москва
окончен

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможном уходе главного тренера команды Марцела Лички в «Динамо».

Ранее сообщалось, что в ближайшее время чешский специалист подпишет трёхлетний контракт с московским клубом. По словам Андреева, пока ещё ничего не решено и в настоящий момент стороны ведут переговоры.

«Ситуация не готовая, идут переговоры со стороны «Динамо» и «Оренбурга», мы что-то ищем. Пока это всё разговоры. Может быть, сегодня «Динамо» объявил о назначении Лички или завтра, а, может быть, никогда не объявит. Личка пока ни с кем в клубе не попрощался», — приводит слова Андреева «Спорт-Экспресс».

Напомним, Личка возглавляет «Оренбург» с 2020 года. В минувшем сезоне южноуральская команда заняла седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков в 30 проведённых матчах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Оренбург Марцел Личка Дмитрий Андреев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Июня
10:53 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: «Удивлюсь, если в следующем сезоне «Зенит» не станет чемпионом»
10:48 · Россия. Премьер-лига
Агент Лички: «Надеемся, что в ближайшее время сможем увидеть Марцела в «Динамо»
10:47 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Краснодара» Кривцов назвал сроки восстановления после травмы
10:32 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» допустили, что Личка может остаться в клубе
10:31 · Россия. Премьер-лига
Шипицин: «Уход Ионова и Хуниора Алонсо – серьёзный минус для «Краснодара» эксклюзив
10:18 · Россия. Премьер-лига
Названа сумма, какую «Бешикташ» готов потратить на Кузяева
10:16 · Россия. Премьер-лига
В «Фулхэме» отреагировали на интерес «Спартака» к Виллиану
10:08 · Россия. Премьер-лига
Бабаев: «У ЦСКА есть намётки по трансферам»
10:01 · Россия. Премьер-лига
Камоцци: «Верю ли в чемпионство «Спартака»? Я надеюсь на это»
09:50 · Россия. Премьер-лига
Олег Иванов считает, что Слуцкий мог бы работать в Европе
09:47 · Россия. Премьер-лига
Немецкий защитник может перейти в ЦСКА
09:34 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Барач не будет приостанавливать контракт с «Крыльями Советов»
09:17 · Россия. Премьер-лига
Литвинов перешёл из «Краснодара» в «Сочи»
09:12 · Россия. Премьер-лига
Малком объяснил, почему остался в «Зените»
08:42 · Россия. Премьер-лига
Малком прокомментировал вызов в сборную Бразилии
Все новости
Рекомендуем