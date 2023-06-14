В «Оренбурге» допустили, что Личка может остаться в клубе

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможном уходе главного тренера команды Марцела Лички в «Динамо».

Ранее сообщалось, что в ближайшее время чешский специалист подпишет трёхлетний контракт с московским клубом. По словам Андреева, пока ещё ничего не решено и в настоящий момент стороны ведут переговоры.

«Ситуация не готовая, идут переговоры со стороны «Динамо» и «Оренбурга», мы что-то ищем. Пока это всё разговоры. Может быть, сегодня «Динамо» объявил о назначении Лички или завтра, а, может быть, никогда не объявит. Личка пока ни с кем в клубе не попрощался», — приводит слова Андреева «Спорт-Экспресс».

Напомним, Личка возглавляет «Оренбург» с 2020 года. В минувшем сезоне южноуральская команда заняла седьмое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 46 очков в 30 проведённых матчах.