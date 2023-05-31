Бувач после продления контракта со Смоловым: «Один из лучших российских нападающих»

В среду «Динамо» объявило о продлении контракта с Фёдором Смоловым. 33-летний нападающий заключил с «бело-голубыми» контракт на сезон 2023/2024 с возможностью продления на один год.

Комментарий по поводу продления трудового соглашения со Смоловым дал Желько Бувач, который занимает пост спортивного директора «Динамо».

«Смолов был и остаётся одним из лучших российских нападающих. Рад, что мы продолжаем сотрудничество», - сказал Бувач, чьи слова приводятся на страницах официального сайта «Динамо».

В сезоне 2022/2023 Смолов забил 12 голов в 31 матче за «Динамо» в чемпионате и Кубке России.