Петржела: «Я поспособствовал тому, что Личка перешёл в «Динамо»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что именно он поспособствовал приглашению наставника «Оренбурга» Марцела Лички в «Динамо».

«Прошло около двух месяцев с тех пор, как мне позвонили из Москвы и спросили о нём. И, конечно, я его порекомендовал. От оставил большой след в Оренбурге, им интересовались почти все российские клубы», — цитирует Петржелу iSport.cz.

Отметим, что сейчас стороны продолжают вести переговоры. Официально о назначении Лички в «Динамо» должно быть объявлено в ближайшие дни.

В минувшем сезоне «Оренбург» под руководством чешского тренера занял седьмое место в турнирной таблице, набрав 46 очков в 30 матчах.