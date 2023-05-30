Тарханов объяснил, почему Семак — лучший тренер сезона

Бывший тренер «Спартака» Александр Тарханов рассказал, кого считает лучшим тренером нынешнего сезона в РПЛ.

«Сергей Семак — лучший тренер сезона. Из года в год он доказывает свою состоятельность. При нем «Зенит» стабильно держится на высоком уровне. Личка? Сложно сказать, он не возглавляет топ-клуб», — приводит слова Тарханова «РБ Спорт».

При этом специалист отметил, что работа Лички в «Оренбурге» вызывает уважение, под его руководством команда демонстрирует очень хороший футбол.

Напомним, ранее «Зенит» досрочно стал чемпионом России. За один тур до окончания сезона «сине-бело-голубые» опережают идущий на втором месте ЦСКА на 12 очков.