Вера: «Все российские футболисты выше 1,90 метра, я не могу купить себе нормальную одежду»

Полузащитник «Оренбурга» Лука Вера рассказал о том, что его удивило в российских футболистах.

«Российские футболисты меня удивили! Они все выше 1,90 метра. Я в шоке! Это нормально? Я не могу купить себе нормальную одежду здесь», — цитирует Веру Metaratings.

Отметим, что рост самого аргентинца составляет 1,64 метра. Также Вера отметил, что русские игроки не столь гиперактивны, как латиноамериканцы, поэтому за атмосферу в «Оренбурге» отвечают легионеры.

Напомним, Вера перешёл в «Оренбург» прошлым летом из «Лануса». В футболке российского клуба 26-летний аргентинец провёл 29 матчей, забил один гол и отдал шесть результативных передач.

После 29 туров текущего розыгрыша РПЛ «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 43 очка.