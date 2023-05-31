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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Еремякин: «К матчу с «Динамо» готовимся в обычном режиме»

31 Мая 2023 • 23:30 Комментировать
Оренбург
...
Динамо Москва
03.06 17:00

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал о ходе подготовки к последнему матчу сезона, который оренбуржцы проведут против гостей в виде столичного «Динамо».

«Мы не акцентируем внимание на том, что игра с «Динамо» может быть матчем года. Работаем в плановом режиме», - цитирует Еремякина «РБ Спорт».

Напомним, что при победе в грядущей игре южноуральцы повторят лучшее достижение в истории клуба в чемпионатах России. А именно седьмое место по итогам сезона-2018/19. Такого результата «Оренбургу», напомним, удалось достичь  

На данный момент у команды 43 очка после 29 сыгранных в Премьер-лиге туров.

В «Оренбурге» рассказали, когда объявят о трансферах

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Оренбург Василий Еремякин
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ОРЕНБУРГ ДИНАМО МОСКВА
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