Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о продлении контракта с нападающим Фёдором Смоловым.

- Смолов продлил контракт с «Динамо». Как восприняли эту новость?

- Нормально. «Динамо» сохранило своего игрока. Это говорит о том, что клуб на него рассчитывает, поэтому его и переподписал.

- Смолову 33 года. Возраст вас не смущает?

- Это только время покажет, потому что тут такая ситуация, что, возможно, он отыграет еще один сезон, а, возможно, не отыграет. Все будет зависеть от его состояния. Главное, чтобы не было травм, чтобы он был в тонусе, тогда следующий сезон пройдет хорошо.

- Как оцените игру Смолова в нынешнем сезоне?

- От него ждали большего и болельщики, и все остальные. Все-таки это игрок сборной, бомбардир. Но он недобрал очков в свою бомбардирскую копилку из-за травм. Не могу сказать, что сезон был неудачный для него, просто все ждали от Фёдора большего.

- Если смотреть на статистику, на его счету 12 голов и 6 передач в 31 матче сезона. Как вам цифры?

- 12 голов – это нормальный показатель. Но зная Фёдора, и то, как он может играть, мог и лучше выступить. Хотя, возможно, команда не стала играть в тот футбол, который ему более привычен, и откатилась назад, действуя больше от обороны. Нельзя сказать, что Смолов незаменим для «Динамо»? Там целая группа молодых ребят, которая поджимает и создает конкуренцию. Это хорошо. То есть нельзя сказать, что есть Фёдор и всё.

- Сейчас в линии атаки вам кто больше нравится?

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- Сложно сказать, потому что в последних матчах «Динамо» потеряло свою игру, на которую ходили болельщики. Все форварды в команде разные. Грулёв может играть на нескольких позициях. Тюкавин - футболист, который цепляется за мячи, не стесняется бороться за них. Его главное преимущество в том, что он открывается вперед, на ворота соперника.

- А Смолов?

- Это скоростной игрок. Ему нужны передачи в свободную зону. Но все нападающие – зависимые футболисты. Игроки средней линии должны их обеспечивать работой. Но не всегда это получается. Бывает, что один тренер требует контроль мяча и убирается риск передачи вперед, потому что там все время происходит единоборство с защитниками и можно потерять мяч. Некоторые ребята больше играют поперек и назад, а нападающие от этого страдают.

- Вы сказали, что Смолов – скоростной нападающий. Он не теряет свои скоростные качества?

- Возраст такой, что может и потерять. Для этого нужно держать себя в тонусе и постараться обойтись без травм, потому что восстанавливаться на четвертом десятке гораздо сложнее, чем в 20 лет.

- Вас не смущает, что контракт с игроком был подписан до прихода нового главного тренера? Может быть, у него были бы свои варианты с нападающим.

- Мы не знаем финансовую составляющую клуба. Может, для «Динамо» важнее оставить Фёдора. Будет подбираться тренер под команду. Не думаю, что кто-то придет и приведет с собой десять человек.

- Но кого-то наверняка приведет.

- Посмотрим, кто будет. А так Смолов - неплохой игрок, поэтому оцениваю его переподписание нормально.

Елена Григорьевская