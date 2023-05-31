Газзаев сравнил авторитет Смолова в «Динамо» с авторитетом Дзюбы в «Локомотиве»

Бывший наставник московского ЦСКА Валерий Газзаев полагает, что форвард столичного «Динамо» Фёдор Смолов имеет в своей команде такой же авторитет, как и лидер «Локомотива» Артём Дзюба.

Газзаев пояснил, что форвард уровня Смолова сейчас очень важен для молодых динамовцев, многие из которых играют в профессиональном футболе лишь первые сезоны.

«Вот Дзюба в «Локомотиве» точно очень полезен и обладает большим авторитетом. У Смолова такой же авторитет в своём клубе», - цитирует специалиста «Матч ТВ».

Оба форварда, которым уже за 30 лет, напомним, оформили новые трудовые соглашения со своими клубами по формуле «1+1».