В «Оренбурге» заявили, что в клуб по Флорентину никто не обращался

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о будущем аргентинского полузащитника Габриэля Флорентина.

«Не знаю, к нам никто не обращался. Никаких разговоров с Флорентином не было. Мы готовимся к сборам: сейчас никто не продаётся, никаких контактов нет», — приводит слова Андреева «Чемпионат».

Действующий контракт Флорентина с «Оренбургом» рассчитан до лета 2025 года. Рыночная стоимость 24-летнего аргентинца сейчас оценивается в 2,5 миллиона евро.

В минувшем сезоне Флорентин провёл за «Оренбург» 24 матча, забил три гола и отдал семь результативных передач. Цвета южноуральской команды футболист защищает с прошлого лета.