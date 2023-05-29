Гафин: «Никаких переговоров с «Челси» по трансферу Захаряна нет»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможном переходе полузащитника «бело-голубых» Арсена Захаряна в «Челси».

Ранее журналист Феликс Джонстон сообщал, что 20-летний россиянин находится в сфере интересов лондонского клуба.

«Никаких переговоров с «Челси» по трансферу Захаряна нет. Информация английского журналиста не соответствует действительности», — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

Напомним, прошлым летом Захарян был близок к переходу в «Челси», однако сделку не удалось осуществить из-за технических сложностей.

В текущем сезоне полузащитник провёл за «бело-голубых» 36 матчей, забил пять голов и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.