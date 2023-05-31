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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ярошик: «В России Кокорин точно бы пригодился»

31 Мая 2023 • 22:38 Комментировать (1)
Оренбург
...
Динамо Москва
03.06 17:00

Бывший футболист столичного ЦСКА и самарских «Крыльев Советов» Иржи Ярошик полагает, что Александр Кокорин точно не затерялся бы в Российской премьер-лиге.

Напомним, что Кокорин и его «Арис» стали чемпионами Кипра, а сам российский форвард был признан лучшим игроком чемпионата страны по версии Ассоциации кипрских футболистов.

«Статус чемпиона и лучшего игрока всегда позволит перейти в команду высшего класса. Сравнивать чемпионаты Италии и Кипра сложно, но это может дать Кокорину больше уверенности», - заявил Ярошик «РБ Спорт».

По мнению чеха, на данный момент Кокорин бы точно пригодился какой-нибудь команде из России.

«Может, он хочет порубиться в «Фиорентине», тогда есть смысл оставаться там», - заключил Ярошик.

Напомним, что Кокорин принадлежит «Фиорентине» по контракту ещё целый год, а текущий сезон россиянин провёл в «Арисе» в рамках аренды.

«Арис» хочет выкупить Кокорина у «Фиорентины»

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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Арис Александр Кокорин Иржи Ярошик
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Комментарии (1)
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Валерий Валерий
31 Мая 2023 в 22:57
Очень пригодился бы, прямиком через зону ряды олигархической военной группировки пополнить!
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