Ярошик: «В России Кокорин точно бы пригодился»

Бывший футболист столичного ЦСКА и самарских «Крыльев Советов» Иржи Ярошик полагает, что Александр Кокорин точно не затерялся бы в Российской премьер-лиге.

Напомним, что Кокорин и его «Арис» стали чемпионами Кипра, а сам российский форвард был признан лучшим игроком чемпионата страны по версии Ассоциации кипрских футболистов.

«Статус чемпиона и лучшего игрока всегда позволит перейти в команду высшего класса. Сравнивать чемпионаты Италии и Кипра сложно, но это может дать Кокорину больше уверенности», - заявил Ярошик «РБ Спорт».

По мнению чеха, на данный момент Кокорин бы точно пригодился какой-нибудь команде из России.

«Может, он хочет порубиться в «Фиорентине», тогда есть смысл оставаться там», - заключил Ярошик.

Напомним, что Кокорин принадлежит «Фиорентине» по контракту ещё целый год, а текущий сезон россиянин провёл в «Арисе» в рамках аренды.

«Арис» хочет выкупить Кокорина у «Фиорентины»