Оганесян — о возможном переходе в «Оренбург» на постоянной основе: «Идут разговоры, ни к чему конкретному ещё не пришли»

Нападающий «Спартака» Степан Оганесян, выступающий сейчас на правах аренды за «Оренбург», высказался о своём будущем.

По словам 21-летнего футболиста, сейчас между двумя клубами ведутся переговоры о возможном трансфере. Оганесян отметил, что пока ещё ничего не решено.

«Оренбург» – хороший вариант, чтобы играть и прогрессировать. Есть два конкретных клуба – «Оренбург» и «Спартак». Пока идут разговоры, ни к чему конкретному ещё не пришли», — цитирует Оганесяна «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что «Оренбург» уже выкупил нападающего у «Спартака».

В нынешнем сезоне Оганесян провёл за «Оренбург» 23 матча, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает молодого футболиста в 500 тысяч евро.