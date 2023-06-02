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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Силкин: «Может, «Динамо» стоит вернуть Шварца»

02 Июня 2023 • 12:04 Комментировать
Оренбург
...
Динамо Москва
03.06 17:00

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением о том, кто должен возглавить «бело-голубых» вместо Славиши Йокановича, покинувшего клуб по ходу текущего сезона.

Силкин считает, что руководству московского клуба стоит задуматься о возвращении Сандро Шварца, работавшего в «Динамо» с 2020 по 2022 год. Напомним, что в нынешнем сезоне немецкий специалист возглавлял берлинскую «Герту», из которой был уволен в апреле.

«Шварц провалился в Германии, но в РПЛ здорово проявил себя. При нём команда играла в отличный футбол, молодые игроки прогрессировали. Может, стоит и его вернуть. Но нужен ли он сейчас «Динамо». Второй раз может и не сложиться», — цитирует Силкина «РБ Спорт».

После 29 туров РПЛ «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. Свой заключительный матч в нынешнем сезоне «бело-голубые» проведут завтра, 3 июня, против «Оренбурга». Начало — в 17:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Силкин Сандро Шварц
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