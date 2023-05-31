Гранат: «Хорошо, что Смолов остаётся в «Динамо», это один из лучших российских форвардов»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат высказался о продлении контракта нападающим Фёдором Смоловым с «бело-голубыми». Ранее сообщалось, что футболист подписал новый договор с клубом, который рассчитан до середины 2024 года.

«Хорошо, что Смолов остается в «Динамо». Фёдор — один из лучших российских форвардов, плюс он является лидером в раздевалке. Игровое время Тюкавина? Все в ногах Смолова. Кто будет лучше, тот и будет играть», — приводит слова Граната «РБ Спорт».

В текущем сезоне 33-летний Смолов забил 12 голов и записал на свой счет 6 результативных передач в 31 матче во всех турнирах.