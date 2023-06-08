Кечинов высказался о потенциале «Оренбурга»

Валерий Кечинов, экс-игрок «Спартака», высказал свою точку зрения о возможности «Оренбурга» бороться на равных с топовыми командами в Российской премьер-лиге.

Кечинов отметил, что в этом сезоне «Оренбург» произвел на него очень хорошее впечатление. Он следил за его матчами против «Спартака», ЦСКА и других команд и признал, что команда играла весьма впечатляюще.

«Там есть яркие футболисты и среди легионеров, и среди российских ребят», – сказал Кечинов в интервью изданию «Чемпионат».

По мнению Кечинова, если «Оренбург» усилится, и ключевые игроки останутся в команде, то клуб будет способен составить конкуренцию топ-клубам в борьбе за призовые места.