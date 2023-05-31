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В «Оренбурге» рассказали о переговорах по выкупу Оганесяна

31 Мая 2023 • 17:13 Комментировать
Оренбург
...
Динамо Москва
03.06 17:00

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о возможном выкупе у «Спартака» 21-летнего нападающего Степана Оганесяна.

По словам Андреева, клубы уже согласовали между собой переход футболиста и теперь осталось дождаться лишь решения самого Оганесяна.  

«Между клубами всё уже давно улажено, «Спартак» прислал нам все необходимые бумаги. Сейчас продолжаем переговоры со стороной футболиста. Ждём решения», — цитирует Андреева «РБ Спорт».

В текущем сезоне Оганесян провёл за «Оренбург» 23 матча, забил три гола и отдал одну результативную передачу. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 500 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Оренбург Степан Оганесян Дмитрий Андреев
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