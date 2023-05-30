Стаматов отказался продлевать контракт с «Оренбургом»

Левый защитник «Оренбурга» Матео Стаматов может сменить клубную прописку в обозримом будущем. Как сообщает телеграм-канал «Алланазаров | всё о футболе на Руси», 24-летний болгарин отказался от продления контракта с оренбургским клубом.

Стаматов в скором времени может обрести статус свободного агента, ведь его действующий контракт с «Оренбургом» рассчитан до конца сезона.

Перед заключительным туром Премьер-лиги «Оренбург» занимает восьмое место в турнирной таблице. Команде Марцела Лички осталось провести домашний матч против «Динамо». Команды сыграют 3 июня.