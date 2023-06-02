В услугах Лички был заинтересован европейский клуб

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, что у него были предложения от других клубов.

«У меня было официальное предложение от «Краснодара», но я решил остаться здесь. В марте на меня выходили представители европейского клуба. Я отправил их к президенту «Оренбурга». Я ничего за спиной «Оренбурга» делать не буду», — приводит слова Лички «Спорт День за Днем».

Напомним, 45-летний чешский специалист возглавляет «Оренбург» с 2020 года. На данный момент подопечные Лички располагаются на восьмой строчке в турнирной таблице чемпионата России, имея в своей копилке 43 очка за 29 игр.

