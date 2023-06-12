Бальбуэна не вернётся в «Динамо»

Защитник «Динамо» Фабиан Бальбуэна, выступающий сейчас за «Коринтианс» на правах аренды, не вернётся в московский клуб этим летом. Об этом сообщает журналист Фабио Алейшо.

По информации источника, парагвайский футболист намерен воспользоваться правилом ФИФА и приостановить контракт с «бело-голубыми» ещё на сезон.

Напомним, Бальбуэна перешёл в «Динамо» летом 2021 года из английского «Вест Хэма». В составе «бело-голубых» 31-летний защитник провёл 32 матча, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу. Сейчас портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Парагвая в 4 миллиона евро.

Отметим, что по итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России «Динамо» заняло девятое место в турнирной таблице, набрав 45 очков в 30 проведённых матчах.