Сазонов одним словом описал сезон «Динамо»

Защитник «Динамо» Саба Сазонов оценил текущий сезон для «бело-голубых».

После 29 туров РПЛ «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. До конца сезона «бело-голубым» осталось провести одну игру.

«После отдыха и игр сборных команда вновь соберётся и будет думать. Если описывать наш нынешний сезон одним словом, то я бы выбрал «неоднозначно», — цитирует Сазонова «Чемпионат».

Матч «Оренбург» — «Динамо» состоится 3 июня. Начало — в 17:00 по московскому времени.

Отметим, что в прошлом году «бело-голубым» удалось выиграть бронзовые медали РПЛ, а также выйти в финал Кубка России.