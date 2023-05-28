В «Динамо» заявили, что Бувач сохранит пост спортивного директора

Член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о будущем спортивного директора столичного клуба Желько Бувача.

Спортивный деятель отметил, что Бувач продолжит исполнять свои обязанности, и у него серьёзный кредит доверия.

«Когда объявим тренера? В промежуток между концом этого сезона и началом следующего. Николич главный фаворит? Объявим, узнаете», - приводит слова Гафина «Чемпионат».

Напомним, что на данный момент у «бело-голубых» нет главного тренера после отставки Славиши Йокановича.

«Динамо» за тур до конца чемпионата располагается на девятой строчке в турнирной таблице.