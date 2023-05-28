Вера высказался об интересе к себе со стороны «Зенита» и «Локомотива»

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера прокомментировал информацию об интересе к себе со стороны «Локомотива» и «Зенита».

26-летний аргентинец не исключил возможный уход из «Оренбурга», отметив при этом, что пока ничего конкретного о своём будущем он сказать не может.

«Да, я слышал об интересе ко мне со стороны «Зенита» и «Локомотива», но пока ничего конкретного не могу сказать. После такого сезона все игроки клуба могут выйти на новый уровень», — приводит слова Веры «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Вера провёл за «Оренбург» 29 матчей, забил один гол и отдал шесть результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает аргентинского футболиста в 2,5 миллиона евро.