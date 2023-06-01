Кобелев: «Сезон у «Динамо», мягко говоря, не удался»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев подвёл итоги нынешнего сезона для «бело-голубых».

По мнению специалиста, сезон для «Динамо» сложился неудачно. Кобелев отметил тот факт, что руководство клуба потратило на трансферы новых футболистов немалые деньги, однако приемлемого результата команде достичь не удалось.

«Были потрачены немалые деньги на футболистов. Одно дело, если бы игроки уходили из «Динамо», как это было у меня в 2015 году, когда ушли 16 человек. Другое дело, когда футболистов покупают, но команда деградирует. Команде обязательно нужен российский тренер», — цитирует Кобелева «РБ Спорт».

После 29 туров текущего розыгрыша РПЛ «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, имея в своём активе 45 набранных очков. До конца сезона «бело-голубым» осталось провести один матч.