Сазонов заявил, что в матче с «Оренбургом» у «Динамо» не получилось абсолютно всё

Защитник «Динамо» Саба Сазонов прокомментировал разгромное поражение от «Оренбурга» (0:3) в матче 30-го тура РПЛ.

«Что не получилось? Проиграли 0:3, не получилось абсолютно все. Сезон закончился, разберем матч на следующей неделе и будем думать, как можно исправить ситуацию», — цитирует Сазонова «Матч ТВ».

В сезоне-2022/23 игрок провел 33 матча во всех турнирах и отметился одним забитым мячом. «Динамо» завершило минувший розыгрыш чемпионата России на девятой строчке, «Оренбург» стал седьмым.

Напомним, последним матчем в российском футбольном сезоне станет Суперфинал Кубка страны. Встреча между ЦСКА и «Краснодаром» состоится 11 июня в 17:00 по мск.