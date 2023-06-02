Милоевич отказался от работы в «Динамо»

Главный тренер «Црвены Звезды» Милош Милоевич не возглавит «Динамо».

По информации «РБ Спорт», сербский специалист отказал московскому клубу и возглавит «Аль-Васл» из ОАЭ, предложивший ему более выгодные финансовые условия. Также отмечается, что семья Милоевича, проживающая в Швеции, выступила против работы тренера в России.

Напомним, после поражения «Динамо» от «Ахмата» (0:3) в матче 27-го тура РПЛ в отставку с поста наставника «бело-голубых» был отправлен Славиша Йоканович. В настоящий момент обязанности главного тренера команды исполняет Павел Алпатов.

После 29 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 45 очков. Свой ближайший матч «бело-голубые» проведут завтра, 3 июня, против «Оренбурга». Начало — в 17:00 по московскому времени.