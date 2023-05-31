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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Динамо» проведёт товарищеский матч с медиаклубом

31 Мая 2023 • 16:12 Комментировать
Оренбург
...
Динамо Москва
03.06 17:00

Коммерческий директор «Динамо» Дмитрий Манкин поделился информацией о планах команды провести товарищеский матч с медийным клубом.

«Победитель Московского Кубка селебрити сыграет с основой «Динамо». Ориентировочно в сентябре», — передает слова Манкина «Чемпионат».

Напомним, прошлым летом «бело-голубые» уже проводили товарищескую встречу с медийной футбольной командой. В июне 2022 года «Динамо» одержало крупную победу над «Амкалом» со счетом 5:0.

Очередной сезон Российской премьер-лиги близок к своему завершению. Последний тур состоится 3 июня, в котором «Динамо» на выезде встретится с «Оренбургом».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Московский кубок селебрити Дмитрий Манкин
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