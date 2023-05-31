«Динамо» проведёт товарищеский матч с медиаклубом

Коммерческий директор «Динамо» Дмитрий Манкин поделился информацией о планах команды провести товарищеский матч с медийным клубом.

«Победитель Московского Кубка селебрити сыграет с основой «Динамо». Ориентировочно в сентябре», — передает слова Манкина «Чемпионат».

Напомним, прошлым летом «бело-голубые» уже проводили товарищескую встречу с медийной футбольной командой. В июне 2022 года «Динамо» одержало крупную победу над «Амкалом» со счетом 5:0.

Очередной сезон Российской премьер-лиги близок к своему завершению. Последний тур состоится 3 июня, в котором «Динамо» на выезде встретится с «Оренбургом».