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В Сербии рассказали, почему Николич не возглавил «Динамо» эксклюзив

01 Июня 2023 • 14:57 Комментировать
Оренбург
...
Динамо Москва
03.06 17:00

Инсайдер из Сербии Мирко Миркович в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, почему известный тренер Марко Николич не возглавил «Динамо», а решил продолжить карьеру в клубе «Шабаб Аль Ахли» из ОАЭ.  

«Да, то, что пишут в России верно. Николич возглавит «Шабаб Аль Ахли», он уже подписал контракт, скоро объявление. Я слышал, что «Динамо» выходило на него, но, по моей оценке, до детальных переговоров дело не дошло, всё осталось на уровне небольших консультаций, у Марко уже было очень щедрое предложение из ОАЭ и в «Динамо» это понимали», — сказал Миркович.

Напомним, в период с 2020 по 2021 год Николич возглавлял московский «Локомотив», с которым успел выиграть Кубок России.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Марко Николич Мирко Миркович
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