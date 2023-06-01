Инсайдер из Сербии Мирко Миркович в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» рассказал, почему известный тренер Марко Николич не возглавил «Динамо», а решил продолжить карьеру в клубе «Шабаб Аль Ахли» из ОАЭ.

«Да, то, что пишут в России верно. Николич возглавит «Шабаб Аль Ахли», он уже подписал контракт, скоро объявление. Я слышал, что «Динамо» выходило на него, но, по моей оценке, до детальных переговоров дело не дошло, всё осталось на уровне небольших консультаций, у Марко уже было очень щедрое предложение из ОАЭ и в «Динамо» это понимали», — сказал Миркович.

Напомним, в период с 2020 по 2021 год Николич возглавлял московский «Локомотив», с которым успел выиграть Кубок России.