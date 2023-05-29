Гранат: Для борьбы за высокие места «Динамо» надо укреплять каждую линию

Бывший футболист московского «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о текущем составе «бело-голубых».

«Надо ли «Динамо» укреплять линию атаки? Если команда собирается бороться за высокие места, то «Динамо» надо укреплять каждую линию», — приводит слова Граната портал «РБ Спорт».

После 29 туров столичный клуб располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 45 набранных очков.

В заключительном туре «Динамо» встретится в гостях с «Оренбургом». Поединок состоится 3 июня, начало игры запланировано на 17:00 по московскому времени.