Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Оганесян: «Рад, что остался в «Оренбурге»

08 Июня 2023 • 13:16 Комментировать
Оренбург
3:0
Динамо Москва
окончен

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян поделился мнением об игре своей команды в завершившемся сезоне.

Напомним, вчера, 7 июня, было официально объявлено о том, что «Оренбург» выкупил Оганесяна у «Спартака». 21-летний футболист признался, что рад остаться в «Оренбурге», так как это клуб, в котором есть возможность прогрессировать.

«Рад, что остался в «Оренбурге» — это хороший клуб, в котором можно прогрессировать и добиваться успехов. Как оценю сезон? Если говорить о команде, то, думаю, это удачный сезон. Конечно, можно было залезть и повыше, всегда есть куда расти», — приводит слова Оганесяна «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Оганесян провёл за «Оренбург» 24 матча, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

В 30 матчах минувшего розыгрыша чемпионата России «Оренбург» набрал 46 очков и занял седьмое место в турнирной таблице.   

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Степан Оганесян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 08 Июня
13:39 · Россия. Премьер-лига
Тарханов назвал команду-открытие сезона в РПЛ
13:32 · Россия. Премьер-лига
В «Интернасьонале» высказались о будущем Мойзеса
13:18 · Россия. Премьер-лига
Шикунов: «Двоякое впечатление от работы Абаскаля»
13:16 · Россия. Премьер-лига
Оганесян: «Рад, что остался в «Оренбурге»
13:00 · Россия. Премьер-лига
Чистяков рассказал о взаимоотношениях с Ловреном
12:44 · Россия. Премьер-лига
Евгений Калешин назвал причину, по которой не сможет возглавить «Краснодар»
12:43 · Россия. Премьер-лига
Озбилиз выбрал европейский клуб для Сперцяна
12:35 · Россия. Премьер-лига
Агент Чистякова: «Дмитрий сконцентрирован на игре за «Зенит»
12:21 · Россия. Премьер-лига
«Урал» объявил об уходе полузащитника официально
11:59 · Кубок России
Нигматуллин рассказал, стоит ли вратарю «Краснодара» Сафонову выходить на поле в матче с ЦСКА
11:47 · Россия. Премьер-лига
Оганесян назвал цель «Оренбурга» на следующий сезон
11:44 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» интересуется полузащитником «Пари НН» Михайловым
11:25 · Россия. Премьер-лига
Голкипер «Пари НН» Нигматуллин - о победе 3:0: «Вся борьба ещё впереди!»
11:13 · Россия. Первая лига
Вратарь Помазан покинул «СКА-Хабаровск»
11:13 · Россия. Премьер-лига
Чистяков поделился мнением о Карпине
Все новости
Рекомендуем