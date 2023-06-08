Оганесян: «Рад, что остался в «Оренбурге»

Нападающий «Оренбурга» Степан Оганесян поделился мнением об игре своей команды в завершившемся сезоне.

Напомним, вчера, 7 июня, было официально объявлено о том, что «Оренбург» выкупил Оганесяна у «Спартака». 21-летний футболист признался, что рад остаться в «Оренбурге», так как это клуб, в котором есть возможность прогрессировать.

«Рад, что остался в «Оренбурге» — это хороший клуб, в котором можно прогрессировать и добиваться успехов. Как оценю сезон? Если говорить о команде, то, думаю, это удачный сезон. Конечно, можно было залезть и повыше, всегда есть куда расти», — приводит слова Оганесяна «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне Оганесян провёл за «Оренбург» 24 матча, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

В 30 матчах минувшего розыгрыша чемпионата России «Оренбург» набрал 46 очков и занял седьмое место в турнирной таблице.