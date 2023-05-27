Форвард «Оренбурга» Марин назвал задачи для команды на последний тур сезона

Нападающий «Оренбурга» Джимми Марин поделился ожиданиями от матча 30-го тура Российской премьер-лиги против московского «Динамо».

Форвард назвал основной задачей перед последним матчем сезона ещё усерднее поработать, чтобы занять 6-7 место.

«Понятно, что это зависит не только от нас, но и от других команд. Мы же будем стараться не отдать это место и будем бороться за лидирующие позиции», - приводит слова Марина Sport24.

«Оренбург» занимает восьмое место, отставая от «Динамо», которое в этом туре сыграет против «Локомотива» на два балла, имея в своём активе 43 набранных очка.