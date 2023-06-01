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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко: «Смолов не в тех кондициях, чтобы быть лидером «Динамо»

01 Июня 2023 • 19:49 Комментировать
Оренбург
...
Динамо Москва
03.06 17:00

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал продление контракта нападающим Фёдором Смоловым с «Динамо».

«Если какие‑то вменяемые деньги, тогда нормально. Лично для меня Смолов сейчас не в тех кондициях, чтобы быть лидером команды. Но погоду он в «Динамо» не портит. Поэтому тут вопрос исключительно цены», — приводит слова Червиченко «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 33-летний форвард забил 12 мячей и записал на свой счет 31 матч во всех турнирах.

После 29 туров «Динамо» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков. В заключительном туре РПЛ «бело-голубые» встретятся с «Оренбургом».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов Андрей Червиченко
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