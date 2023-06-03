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Первый гол тура был забит в матче «Оренбург» - «Динамо»

03 Июня 2023 • 17:13 Комментировать
Оренбург
2:0
Динамо Москва
2-й тайм

В 17:00 стартовали все матчи 30-го тура Премьер-лиги. Первый гол игрового дня был забит в Оренбурге, где команда Марцела Лички принимает «Динамо». Уже на пятой минуте был нанесен результативный удар хозяевами поля. Сесар Флорентин прорвался к линии штрафной и пробил верхом по ворота противника, голкипер Игорь Лещук справился с угрозой, но первым на добивании был Брайан Мансилья и головой переправил мяч уже в пустые ворота.

В онлайн-таблице «Оренбург» подвинул «Динамо» с седьмого места, москвичи идут следом.

Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Оренбург
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ОРЕНБУРГ ДИНАМО МОСКВА
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