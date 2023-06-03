Первый гол тура был забит в матче «Оренбург» - «Динамо»

В 17:00 стартовали все матчи 30-го тура Премьер-лиги. Первый гол игрового дня был забит в Оренбурге, где команда Марцела Лички принимает «Динамо». Уже на пятой минуте был нанесен результативный удар хозяевами поля. Сесар Флорентин прорвался к линии штрафной и пробил верхом по ворота противника, голкипер Игорь Лещук справился с угрозой, но первым на добивании был Брайан Мансилья и головой переправил мяч уже в пустые ворота.

В онлайн-таблице «Оренбург» подвинул «Динамо» с седьмого места, москвичи идут следом.

Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.