Британский журналист: «С приходом Почеттино историю о Захаряне и «Челси» можно забыть»

29 мая в лондонском «Челси» официально объявили о приходе на тренерский мостик Маурисио Почеттино. Британский журналист Daily Mail Пол Браун полагает, что теперь шанс перехода полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в стан «синих» является практически нереальным.

«Про историю с Захаряном и «Челси» можно забыть теперь в раз и навсегда. Сейчас у Почеттино самая главная задача будет — избавиться от уже подписанных игроков, а не приобретать новых», - рассказал Браун в разговоре с «РБ Спорт».

Напомним, что Захаряна сватали в «Челси» на протяжении двух последних трансферных окон. Помимо «аристократов», молодого динамовца связывали с переездом в Турцию и возможным переходом в стамбульский «Галатасарай».

Гафин: «Никаких переговоров с «Челси» по трансферу Захаряна нет»